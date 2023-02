Gigantische golf overspoelt kleine jacht tijdens reddingspoging

Een reddingsactie in de Columbia River vrijdag is maar net goed afgelopen. Een boot met problemen had een Mayday-melding de wereld ingestuurd waarop reddingsboten en luchtbemanning werden ingezet. Maar het water was erg wild waardoor er grote golven waren en dat maakte de redding per boot gevaarlijk. De luchtbemanning besloot een reddingsduiker te laten zakken en de kapitein het water in te laten gaan om alles veilig laten verlopen. Maar toen kapseisde het vaartuig net door een gigantische golf. Gelukkig kon de duiker de inzittende in veiligheid brengen.