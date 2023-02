Vergelijkingstest energiecontracten wordt uitgebreid

De V-test, de populaire vergelijkingstest van elektriciteits- en gascontracten van de Vlaamse energieregulator VREG, wordt uitgebreid. Gezinnen en kmo’s zien voortaan ook hun lopend contract in de resultatenlijst, wat vergelijken makkelijker maakt.

Voorheen leverde de V-test een rangschikking op van bestaande energiecontracten die worden aangeboden. Vanaf vandaag zien gebruikers ook hun lopend energiecontract in de resultatenlijst van de V-test. Hierdoor kunnen consumenten in één oogopslag zien of ze voordeel kunnen doen door te veranderen, klinkt het bij de regulator.