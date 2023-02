Referee Department over strafschopfases in STVV - KV Kortrijk: “Twee juiste beslissingen”

Na afloop van STVV-KV Kortrijk was er veel te doen om de twee fases die de wedstrijd bepaalden. Kortrijk kreeg geen strafschop nadat Kanarie Jorge Teixeira op de voet van Faïz Selemani ging staan, aan de overkant ging de bal wel op de stip toen Aboubakary Koita ten val werd gebracht en na tussenkomst van de VAR. In het Kortrijkse kamp voelden ze zich bestolen, maar dat bleek onterecht, zo oordeelt het Referee Department nu.

De bewuste fase met Selemani en Teixeira werd immers correct beoordeeld: “Het Referee Department is van oordeel dat het contact met de voet van de Kortrijk-speler niet-intentioneel was. De STVV-verdediger had geen intentie om de aanvaller te raken in zijn loopactie, want hij wijkt niet af van zijn looplijn. Om die reden volgt het Referee Department de beslissing van de VAR en de scheidsrechter.”

© Dick Demey

Strafschop Koita

Over de fase met Koita communiceerde het Referee Department het volgende: “Na het bekijken van de beelden geeft de scheidsrechter een strafschop aan STVV omdat Kortrijk-speler Kadri te laat kwam om de bal te spelen, waarbij hij de voet van STVV-speler Koita raakte. Het Referee Department gaat akkoord met de VAR-interventie en de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter.”

