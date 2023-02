Hoelbeek City kroont zich tot ‘Club Universalis’ in Bilzen

Bilzen

In Bilzen werd afgelopen weekend ‘Club Universalis’ georganiseerd. In de toespeling op het Eén-programma Homo Universalis ging Rotary Bilzen-Alden Biesen op zoek naar de beste club van Bilzen. Tien verenigingen streden om deze titel.

“Elke club mag vijf spelers inzetten en in een tiental opdrachten gaan we dan op zoek naar beste club van het jaar”, legt Johnny Stegen van Rotary Bilzen-Alden Biesen uit. “We zorgden voor afwisselende opdrachten, van een woordspel tot de lengte van een touw inschatten. Ook waren er opdrachten zoals een torentje maken met speelkaarten of een brandende lucifer zo lang mogelijk in je hand houden.”

Voor de deelnemers was het alleszins een uitdaging. “We zijn hier met onze ploeg oud-leiders van de Chiro”, vertelt Danny Vandebeeck. “We merkten al dat we onze kracht vooral moeten halen uit onze intelligentie.” s(lacht) De ploeg van Hoelbeek City wist uiteindelijk de titel naar zich toe te trekken. “Ons kermiscomité was verrassend in vorm”, zegt Twan Geris. “Het moeilijkste waren de proeven waar we moesten slalommen met een bal rond kegels. Ook het elastiek schieten was best zwaar te. Maar de buit is binnen. Op onze vergaderingen krijgt de beker prominent plaatsje.” (joge)