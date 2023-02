Riemst

De eerste vergadering van 2023 van de gemeente- en OCMW-raad vindt plaats op maandag 13 februari om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Naar goede gewoonte kunnen inwoners vanaf 19.45 uur in het zogenaamde vragenkwartiertje de leden van het college van burgemeester en schepenen interpelleren over zaken van algemene gemeentelijke aard.