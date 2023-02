Brand vernielt wellnesscomplex bij B&B Domaine Allard in Vliermaal

Een uitslaande brand heeft maandagmiddag zware schade aangericht in het welnesscomplex van B&B Domaine Allard in de Dennendreef in Vliermaal. De oorzaak is nog niet bekend. Er vielen geen gewonden.

© 112 Meldingen Limburg

De rookpluim was maandagmiddag tot ver in de omgeving te zien. Het vuur woedde in de wellnessruimte van een bed & breakfast.

De brandweerkorpsen van de hulpverleningszone Oost-Limburg snelden met de grote middelen toe. Rond 14.30 uur was de brand onder controle.

Domaine Allard is rustig gelegen in de velden aan de Dennenlaan in Vliermaal. Het complex beschikt over meerdere gastenkamers en een buitenzwembad. Het wellnesscentrum biedt behandelingen aan en er staat onder meer een sauna, jacuzzi en hamam.

De exacte schade is nog niet bekend. Later meer.