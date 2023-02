Neos Maaseik brengt bezoek aan Achelse Kluis

Over de Achelse kluis, de Benedictusabdij, is er de laatste tijd veel gecommuniceerd. Maar niet getreurd, Neos Maaseik had dit bezoek al enkele maanden geleden gepland en de gids en het personeel, zowel in de winkel alsook in de brasserie, waren niet minder gemotiveerd dan vroeger.

Na een presentatie over een stukje geschiedenis van de abdij werden de bezoekers rondgeleid door de gebouwen, die her en der wel de nodige restauratie kunnen gebruiken. Zo namen ze een kijkje in de bibliotheek, de refter en via de tuinen hielden ze ook nog even halt in de vroegere smidse.Daarna genoten de neosleden in de brasserie van een heerlijke broodmaaltijd. Uiteraard werd ook een Achelse Trappist gedronken. Mogelijk is het in de nabije toekomst geen trappist meer, smaken zal hij altijd blijven doen.