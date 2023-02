Schutterij Sint-Joris in Kaulille overhandigt medailles en eretekens tijdens ledenfeest

Na twee jaar onderbreking verwelkomde de kapitein de schuttersvrienden en -vriendinnen in de Schuttekamer. Voor het eerst werd het Sint-Jorisfeest in het eigen lokaal georganiseerd. Eerst werd een fotomontage getoond over de twee jaren van inactiviteit 2020 en 2021. Toch was dit overzicht nog goed gevuld met o.a. de nieuwbouw van de Schuttekamer, de verhuizing, de viering Rode Leeuw in Kaulille, de trouw van Els en Roel, fietstocht, feest van pastoor Gerard Vinken en jammer genoeg ook zijn begrafenis.Daarna was het tijd om de innerlijke mens te sterken met een heerlijk buffet. Voor het dessert presenteerde Ruddi een tweede fotomontage over het schuttersjaar 2022. Vele mooie prijzen werden behaald op de schuttersfeesten en het OLS en Kinder-OLS. Na het dessertenbuffet mochten de kapitein en de secretaris alle verdiende medailles en oorkondes uitreiken aan de leden. Voor zijn 65-jarig lidmaatschap werd Giel Eerdekens speciaal naar voor geroepen en kreeg hij de bijhorende medaille en oorkonde overhandigd. Filip had ter afsluiting van de avond nog een schuttersquiz in elkaar gestoken.