Radioclub MLB te gast op verenigingenbeurs in bibliotheek van Genk

De Genkse Radioclub MLB was samen met tal van andere Genkse verenigingen te gast in de stadsbibliotheek. De dienst cultuur van de stad had veel moeite gedaan om voor het eerst een Verenigingenbeurs te organiseren. Het onthaal bestond uit een lekker ontbijt en een welkomspeech van burgemeester Wim Dries en schepen van cultuur Anniek Nagels.Vanaf 10 uur ging de bibliotheek open voor het publiek en diende elke vereniging zijn stand, verspreid op verschillende locaties in de bib, te bemannen. Niet alleen het grote publiek kreeg de gelegenheid om een aantal Genkse verenigingen beter te leren kennen, maar ook de verenigingen zelf konden elkaar ontdekken.Door sommige verenigingen werden ook verschillende optredens voorzien, zoals dans, muziek en zang. Het was een leerrijke en boeiende beurs, zowel voor het talrijk opgekomen publiek, als voor de verenigingen zelf.