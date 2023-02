Veertiger uit Bree slaat moeder bewusteloos: “Waarom? Oververmoeid door het werk”

De veertiger trok op 31 januari 2020 naar de woning van zijn moeder. De vrouw paste op de honden van haar 45-jarige zoon omdat hij als kok weinig tijd had voor de dieren. Volgens de man zelf was zijn moeder ook hulpbehoevend en zorgde hij op zijn beurt voor haar. Uiteindelijk ontaarde een discussie over de honden volledig en ging de veertiger helemaal door het lint.

“Hij sloeg haar in het gezicht en stampte haar op het lichaam. De vrouw was zelfs even buiten westen”, aldus de Tongerse procureur. Toen de politie ter plaatse kwam, was de inboedel van de vrouw vernield. “Er waren glazen vazen gesneuveld en de salontafel was stuk”, zo sprak de aanklager.

Brief

Wat de man bezielde, weet hij zelf niet. “Uw moeder slaan, is toch het allerlaagste wat u kan doen? Waarom?”, vroeg de Tongerse rechter zich af. “Ik weet het niet. Ik was oververmoeid door het werk en het werd zwart voor mijn ogen”, klonk de uitleg van de veertiger.” Problemen op het werk zouden volgens hem de trigger geweest zijn van zijn uitbarsting.

De man vertelde dat hij ondanks de feiten nog steeds een goede band heeft met zijn moeder. De vrouw zelf schreef ook een brief aan de rechter waarin ze vroeg om haar zoon een milde straf op te leggen. “In haar brief aan de rechtbank schrijft ze dat u de kwaadste niet bent. Ze heeft u vergeven, zoals moeders dat meestal doen”, aldus de rechter tijdens de zitting.

In het vonnis spreekt de rechter echter over maatschappelijk onaanvaardbare feiten. “Een moeder hoort respect te krijgen van haar zoon, geen slagen”, klinkt het streng. De man kreeg maandag een celstraf van tien maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro opgelegd.