Leerlingen ’t Willerke planten boompjes voor nieuw bos in Waltwilder

Waltwilder

Vlakbij de Grittelberg in Waltwilder, op de kop van de Meersbeekvallei, werd afgelopen week een nieuw bos aangeplant door Natuurpunt SpARo. “Het perceel kochten we enkele jaren geleden omwille van zijn potentiële natuurwaarde”, vertelt aftredend voorzitter Lambert Schoenmaekers. “De bron van de Meersbeek bevindt zich in het aansluitende broekbos.” Voor het aanplanten van het bos kregen de Natuurpunt-vrijwilligers de hulp van de leerlingen van de tweede en derde graad van de lagere school ’t Willerke. “Samen hebben we 280 jonge boompjes aangeplant.”

“We hebben gekozen voor onder andere eik, tamme kastanje, boskers en verschillende inheemse struiken”, vult nieuwe voorzitter Roland Vanherle aan. “De leerlingen hebben een puike prestatie geleverd met de aanplant. We hebben ze dan ook getrakteerd op een heerlijke beker warme chocolademelk.” (joge)