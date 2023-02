Werm krijgt nog dit jaar oplossing tegen wateroverlast

De gemeente Hoeselt wil in Werm via grondruil een perceel aanleggen als wateropvangbekken zoals bijvoorbeeld in Schalkhoven (foto). — © Fred Peeters

Aan de Tongersesteenweg in Werm zal de gemeente Hoeselt dit jaar nog een wateropvangbekken graven. De problemen met modder- en waterstromen zoals in juni vorig jaar zouden daarmee niet meer mogen voorkomen.

De modder- en waterstroom die vorig jaar aan de Tongersesteenweg enkele tientallen achtertuinen overspoelde en ook in enkele huizen binnendrong, kwam van de hoger gelegen velden die eigendom waren van hereboer Appeltans uit Schalkhoven. “We zijn met mijnheer Appeltans in gesprek gegaan en hebben middels een grondruil de percelen kunnen verwerven op een waterbekken aan te leggen”, zegt burgemeester Werner Raskin (VLD+).

Bij de wateroverlast vorig jaar waren de mensen zeer boos, zowel op de gemeente als op Appeltans, die tot dan nog geen overleg hadden gepleegd. Raskin: “Appeltans zei ons tijdens de onderhandelingen, niet geheel onterecht, dat hij de gronden ook maar recent verworven had en ook schade had omdat zijn velden op hun beurt overspoeld werden door nog hoger gelegen percelen. Nu goed, we zijn tot een grondruil gekomen waarbij de gemeente op het verworven terrein een waterbekken kan aanleggen. Het plan voor de werken is klaar om een vergunning in te dienen en de financiële middelen voor de uitvoering zijn nog voorzien in 2023.” (frpe)