Record: meer dan één miljoen euro aan Hasselt-bonnen in 2022

“In 2020 verkochten we nog voor 520.197 euro aan Hasselt-bonnen. Sinds eind 2020 kan de bon ook online worden aangekocht. Sinds 2021 zijn er stickers bij de deelnemende handelaars en werd de Hasseltbon extra gepromoot bij bedrijven waarvoor het een ideaal relatiegeschenk of een incentive voor het personeel is. In het najaar van 2022 was er dan met een nieuwe lay-out. Dankzij de digitalisering van de bon werd de verwerking voor de handelaars ook een pak eenvoudiger. We blijven de Hasseltbon inzetten als citymarketingtool en hopen volgend jaar dit record te verbeteren.”

(dj)