Zomerschool voor kinderen met leerachterstand zoekt viertal studenten

“Net als vorig jaar is de focus ook dit jaar weer gericht op de leerlingen van de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar”, zegt schepen Christel Gorissen (Vooruit/Groen). “Kinderen die het tijdens het schooljaar moeilijk hebben met leren, krijgen in de zomer een duwtje in de rug waardoor ze in september sterker en zelfzekerder voor de dag kunnen komen. Vooral taal, rekenen en bewegend leren krijgen speciale aandacht.”

Ook nu weer gaat de gemeente in zee met de vzw Cogilearning en wordt er gewerkt in drie groepen van max. 24 kinderen. “De vzw voorziet per groep een algemeen verantwoordelijke, een leerkracht lager- of kleuteronderwijs en een leerkracht lichamelijke opvoeding. Maar we willen het project versterken met een viertal studenten voor de vakken taal en wiskunde, activerende werkvormen en activatiespelen”, aldus de schepen.

Studenten die als jobstudent aan de slag willen in de gemeentelijke basisschool aan de Populierenlaan in Rekem, en zich van 31 juli tot 11 augustus kunnen vrijmaken, kunnen een sollicitatiebrief - vergezeld van CV, attest van goed gedrag en zeden en diploma secundair onderwijs - sturen naar magda.vankan@lanaken.be.

(eva)

Info: magda.vankan@lanaken.be, 089/73.98.21.