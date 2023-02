Elise Mertens stoot door naar tweede ronde van WTA Abu Dhabi

Elise Mertens (WTA 32) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde op het WTA 500-toernooi in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten (hard/780.637 dollar). In de eerste ronde had Mertens weinig moeite met de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 25). Het werd 6-0 en 6-2 na 1 uur en 13 minuten.

De Belgische nummer 1 komt in de tweede ronde uit tegen het Russische vierde reekshoofd Veronika Kudermetova (WTA 11). De voormalige dubbelpartner van Mertens was vrij in de eerste ronde. In de onderlinge duels staat het 4-1 in het voordeel van Mertens.

Ysaline Bonaventure (WTA 96) sneuvelde maandag in de tweede en laatste ronde van de kwalificaties. Ze verloor met 6-1 en 6-4 van de Canadese Rebecca Marino (WTA 74). (belga)