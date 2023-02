Ha Italië, het land van de liefde. En de keuken bij uitstek waar werkelijk iedereen verliefd op is. Hoe kan het ook anders. In Vijftig tinten amore bundelen Stefaan Daeninck, Bart Van Leuven en Debbie Brackez vijftig gerechten uit verschillende Italiaanse regio’s, allemaal even zonovergoten. That’s amore!