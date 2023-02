Kleine arthouse-parel ‘Aftersun’ scoort zonder verhaal, maar met melancholie en rouw

Oscargenomineerde Paul Mescal (rechts) en Frankie Corio als vader en dochter op vakantie in Turkije in ‘Aftersun’. — © Septemberfilms

Dat het debuut van de Schotse Charlotte Wells uitgeroepen werd tot een absolute topper, is enigszins vreemd. In Aftersun lijkt niets te gebeuren. De prent heeft het over de elfjarige Sophie die met haar vader Calum (Oscargenomineerde Paul Mescal) naar een Turks vakantieoord trekt. Ze luieren, zwemmen, eten en kletsen. Meer ‘verhaal’ is er niet. Maar Wells laat die trip, deels opgenomen met een DVcam, bekijken door volwassen Sophie die zich tracht te herinneren wie haar vader was.

Daarnaast wil de cineaste dat de toeschouwers zelf het echte narratief destilleren uit de sporadische informatie. Aftersun zal je niet omverblazen, maar dit is wel een klein arthouse-pareltje dat je moet bekijken als een sterk geacteerde home movie die subtiel doordrongen is van melancholie en rouw. Je zal een traan wegpinken.(cc)

‘Aftersun’ speelt momenteel in de bioscoop. In The Roxy Theatre wordt hij vertoond op 1 en 6/3 om 20.30 uur.