Disney censureert ‘The Simpsons’ opnieuw in Hongkong

Disney heeft een aflevering van ‘The Simpsons’ waarin sprake is van Chinese “dwangarbeidkampen” van zijn streamingplatform gehaald in Hongkong. Dat meldt de Financial Times. Het is al de tweede keer dat het Amerikaanse mediaconcern er aan zelfcensuur doet met een aflevering van de animatiereeks.

Het gaat om een aflevering die in oktober voor het eerst werd uitgebracht. Een van de hoofdpersonages volgt daarin een virtuele fietstraining, waarbij onder ander de Chinese Muur op de achtergrond te zien is. “Aanschouw de wonderen van China: bitcoinmijnen, dwangarbeidkampen waar kinderen smartphones maken”, zegt de instructeur.

Daarmee verwijzen de makers van de reeks naar de behandeling van de Oeigoeren in China. Peking wordt al jarenlang beschuldigd van mensenrechtenschendingen tegen de moslimminderheid in de regio Xinjiang. Veel Oeigoeren worden vastgehouden in kampen waar ze volgens mensenrechtenorganisaties dwangarbeid moeten verrichten, maar die de Chinese regering “heropvoedingskampen” noemt.

De aflevering is niet terug te vinden in de catalogus van Disney+ in Hongkong. Het gaat al om de tweede ‘The Simpsons’-episode die Disney achterwege laat in de Chinese speciale bestuurlijke regio. Toen het streamingplatform er in 2021 lanceerde, gebeurde dat al met een aflevering uit 2005 met verwijzingen naar het bloedig neergeslagen Tiananmenprotest in Peking in 1989.

Peking voerde in 2020 in Hongkong, in de nasleep van massale antiregeringsprotesten, een zogenaamde nationaleveiligheidswet in die gebruikt wordt om de vrije meningsuiting te beteugelen. Op basis daarvan is er ook een strenge filmcensuurwet van kracht die in zware boetes en zelfs celstraffen voorziet bij overtredingen.

Die censuurwet zou echter niet van toepassing zijn op streamingplatformen. Mogelijk haalde Disney de betrokken afleveringen proactief uit zijn Hongkongse catalogus om een aanvaring met de Chinese regering te vermijden. Het Amerikaanse entertainmentconcern, dat nog niet reageerde op het nieuws, heeft onder meer nog een groot attractiepark in Sjanghai.