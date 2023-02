Federale regering bereikt akkoord over jouw energiefactuur: hogere accijnzen, btw blijft op 6 procent en sociaal tarief wordt afgebouwd 

Nadat de minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) twee weken geleden een voorzet gaf voor een make-over van uw energiefactuur, bereikte de regering-De Croo daarover net een akkoord. De regeringstop zal al sinds 7.30 vanmorgen samen. Het gaat om een drieluik. ‘Als de crisis mindert, is het ook logisch dat je als overheid de steunmaatregelen begint af te bouwen’, zei premier Alexander De Croo zondag nog in het VTM-nieuws.

Accijnzen stijgen lichtjes

De btw op uw energiefactuur blijft op zes procent, maar de accijnzen stijgen opnieuw lichtjes vanaf april. Er is wel afgesproken dat die accijnsverhoging wordt uitgesteld mochten de prijzen plots beginnen stijgen boven de 100 megawattuur voor gas en 250 megawattuur voor elektriciteit. In Vivaldi was afgesproken dat de btw-verlaging - die tot eind maart gold - enkel definitief kon worden op voorwaarde dat ze een beetje gecompenseerd zou worden door hogere accijnzen. Die hogere accijnzen worden met mondjesmaat ingevoerd. Van Peteghem had voorgesteld om de accijns voor een gezin met een gemiddeld verbruik met 20 euro per maand te verhogen. Dat voorstel is dus aanvaard. De hogere accijns komt bijlange niet in de buurt met wat het een gezin zou kosten als de btw opnieuw naar 21 procent zou gaan.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (MR) sloten vorige week nog een protocol met de sector. In het protocol beloven de energieleveranciers om zelf voorschotverlagingen voor te stellen aan mensen die een variabel energiecontract hebben afgesloten toen de prijzen zeer hoog waren, tussen augustus en november 2022. Ze gaan ook minstens driemaal per jaar berekenen of het gevraagde voorschot voor een variabel contract nog verantwoord is. Dat vrijblijvende protocol zal wettelijk verankerd worden. Het zorgt er bovendien voor dat de kleine accijnsverhoging voor velen niet onmiddellijk voelbaar en zichtbaar wordt op de maandelijkse factuur.

Afbouw sociaal tarief

Daarnaast werd beslist om het uitgebreide sociaal tarief, geleidelijk af te bouwen. Tijdens de crisis werd besloten om de groep die van het sociaal tarief uit te breiden van 1 tot 2 miljoen personen. De groep die erbij is gekomen - onder meer mensen met een laag inkomen - zullen geleidelijk een kleiner voordeel genieten. In het tweede kwartaal zullen ze nog driekwart van het voordeel krijgen, in het derde kwartaal nog een kwart en het verdwijnt voor die extra groep vanaf het vierde kwartaal. Ook hier geld dat als de prijzen plots opnieuw beginnen te stijgen, de regering op deze maatregel kan terugkomen. De hervorming van het sociaal tarief zelf zal gebeuren bij de begrotingscontrole in maart.