Lance Voorjans bewondert met zoontje Dani broertje Kian: “Tijdens de match (foto inzet) heb ik de adrenaline van me af kunnen spelen.” — © rr

Vier februari 2023 zal nooit meer uit het geheugen van Lance Voorjans worden gewist. Om 3.23u in de ochtend werd de 32-jarige Maastrichtenaar vader van een tweede zoontje Kian. Precies 17 uur en vijf minuten later knalde hij SK Tongeren op voorsprong in de derby tegen Bocholt.