Topspeelster Emma Meesseman: “Als we het EK met Belgian Cats halen, wordt WNBA wellicht moeilijk”

Emma Meesseman zal binnenkort de knoop doorhakken of ze opnieuw naar de WNBA zal gaan na haar Europese seizoen met Fenerbahce. “Als we het EK halen met de Cats, wordt de WNBA wellicht moeilijk.”

Vanaf donderdag spelen de Cats de resterende twee EK-kwalificatieslotmatchen in Duitsland en zondag tegen Macedonië. De Cats staan er bijzonder goed voor om een zevende internationale toernooi op rij te halen. Het EK, vanaf midden juni, is geen tussendoortje, maar wel de enige weg richting tweede Olympische Spelen op rij. Enkel olympisch gastland Frankrijk en daarnaast de beste vijf beste van het EK mogen naar het olympisch kwalificatietoernooi. Kortom, de Cats hebben er alle belang bij au grand complet op het EK te staan, dus zeker mét Meesseman, de speelster die niet alleen wereldklasse is maar de anderen ook beter laat spelen. De WNBA begint op 19 mei.

“Het EK met de Cats doe ik sowieso mee”, aldus Meesseman. “Vermoedelijk, als we ons kwalificeren voor het EK, ligt de WNBA moeilijk maar ik wil nu de knoop nog niet doorhakken. Ik zal binnenkort beslissen.” Meesseman speelt al jaren in de WNBA, vorig jaar werkte ze haar eerste seizoen bij Chicago Sky af. Er is dit seizoen een nieuwe WNBA-regel die eist dat speelsters vanaf het begin het WNBA-seizoen moeten meedoen, in tegenstelling tot voorbije jaren waar later kon worden aangesloten. “Ik zou wel op tijd terug zijn voor de start van het seizoen - en dus een schorsing ontlopen - maar ik zou wel een boete kunnen krijgen. Ik zal in elk geval mijn beslissing om wel of niet naar de WNBA te gaan, niet laten afhangen van geld.”