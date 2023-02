Beschonken bestuurder met rijverbod en zonder verzekering vlucht voor controle

De man kreeg meerdere pv’s en zijn auto werd getakeld. De politie stelde zondag controleposten op in Sint-Truiden op de Naamsesteenweg, Diestersteenweg en Tiensesteenweg, en in Gingelom in de Hasselbroekstraat. Ruim 400 bestuurders waren in orde. Elf bestuurders reden onder invloed van alcohol. Zeven bestuurders kregen een boete omdat de keuring was vervallen. Een van de bestuurders had geen kinderbeveiligingssysteem en werd beboet. Een ander moest een boete betalen voor rijden zonder gordel. Een van de bestuurders reed met een nagemaakt Portugees rijbewijs.

(maw)