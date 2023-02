Het speurdersteam heeft in de assisenzaal uitgelegd hoe een DNA-spoor hen na meer dan 26 jaar hielp om toch nog de moord op Ariane Mazijn (30) uit 1992 op te helderen. Opvallend: al in mei 2017 wisten de politiecomputers dat er een overeenkomst was met het DNA van glazenwasser Stephaan Du Lion (58). Toch duurde het nog tot oktober 2018 eer hij in de cel zat.