Tientallen actievoerders dringen hoofdkwartieren van PS, MR en Ecolo binnen met eis voor meer sociale rechtvaardigheid

Enkele tientallen personen zijn maandag het hoofdkwartier van de PS in Brussel binnengedrongen. Ze eisen meer sociale rechtvaardigheid, en willen pas vertrekken na een gesprek met partijvoorzitter Paul Magnette. Bij MR en Ecolo vonden gelijkaardige acties plaats.

De actievoerders hebben onder andere eisen rond de energieprijzen, de levensduurte in het algemeen, en de loonnorm. Bij hun aankomst probeerden ze de hoger gelegen verdiepingen te bereiken. Toen dat niet lukte, drongen ze ook niet meer aan. Intussen is de politie ter plaatse, maar de situatie is rustig.