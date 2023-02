Vader Tony Heylen, coach van Grote Brogel, nam het zondag op tegen zoon Brecht, doelman van Maasland NO. “We hebben mekaar gejend.” — © Dick Demey

In de wedstrijd Grote Brogel-Maasland NO (3B) stonden vader en zoon Heylen voor het eerst én het laatst tegenover elkaar. “Ik had mijn spelers een bak bier beloofd als ze zouden scoren tegen mijn zoon”, lacht Grote Brogel-coach Tony Heylen. Tevergeefs, zoon Brecht (28) hield de nul: 0-3.