Deze Vlaamse topstukken zijn voortaan te bewonderen in het Gallo-Romeins Museum

In 2021 verwierf het Gallo-Romeins Museum een belangrijk deel van de Merovingische grafvondsten uit het Antwerpse Broechem (Ranst). Ze behoren tot de Vlaamse Topstukkenlijst. Het topstuk – een gouden mantelspeld – is voortaan te bewonderen in de inkomhal van het museum.

Het Merovingische grafveld van Broechem is de best onderzochte, vroegmiddeleeuwse begraafplaats in Vlaanderen. De opgravingen vonden plaats tussen 2001 en 2010, onder leiding van de Vlaamse overheid. Acht percelen werden opgegraven. Van één perceel verwierf het Gallo-Romeins Museum in 2021 de vondsten: 170 stuks in totaal, de meest unieke van het grafveld. Een museummedewerker is volop bezig met de registratie en documentatie van de voorwerpen.

Edelsteen

“Het meest tot de verbeelding sprekende object is een gouden mantelspeld. Het sieraad is ingelegd met granaat, een kostbare edelsteen. Die kwam vermoedelijk uit Indië”, weet Patrick Matheï. In de vitrine in de inkomhal liggen ook een gouden munt en een variatie aan kralen uit glaspasta en barnsteen. Wellicht maakten die laatste ooit deel uit van een ketting. Alle voorwerpen komen uit het graf van een vooraanstaande dame die leefde rond 600 n.Chr. De dynastie van de Merovingers (Frankische koningen) bestuurde toen onze regio. “Het Gallo-Romeins Museum werkt verder aan de uitbreiding van zijn collectie. Zo kunnen we in de toekomst een nog rijker verhaal vertellen. Deze unieke voorwerpen zijn alvast een fijne smaakmaker. Ze brengen ons dichter bij de mensen die leefden in de vroege middeleeuwen”, weet burgemeester Patrick Dewael. (diro)