LIVE. Zware aardbeving treft Turkije en Syrië

Hulporganisaties actief in getroffen gebieden Turkije en Syrië

Verschillende hulporganisaties hebben hulpverleningsacties opgestart in Turkije en Syrië na de zware aardbevingen van maandagochtend. Het Syrische Rode Kruis is ter plekke om hulp te verlenen aan slachtoffers en ook Save the Children heeft hulpteams in beide landen.

Op Twitter laat het Syrische Rode Kruis weten dat het haar best doet levende mensen onder de puinhopen van verwoeste gebouwen vandaan te halen. De organisatie is met vrijwilligers aanwezig in onder meer Hama, Aleppo en Latakia. Het Internationale Rode Kruis heeft geld uitgetrokken voor medische hulp en noodhulp aan de slachtoffers. Ook Artsen zonder Grenzen biedt hulp in de getroffen Syrische regio en heeft noodkits gedoneerd. De organisatie ziet een toestroom van het aantal gewonden in de ziekenhuizen in Idlib. "We werken met man en macht om zoveel mogelijk mensen te helpen", laat Artsen zonder Grenzen weten op Twitter.

Dokters van de Wereld heeft in Noord-Syrië negen klinieken en ziet ook daar "de hele ochtend al slachtoffers binnenstromen". Ook stuurt de organisatie noodhulpteams naar de getroffen regio en worden overlevingspakketten met onder meer dekens, water, voedsel en medicijnen uitgedeeld. Dokters van de Wereld laat weten een inzamelingsactie te zijn gestart voor de slachtoffers van de aardbevingen.

Save the Children inventariseert momenteel welke hulpgoederen nodig zijn. "De komende uren en dagen zijn cruciaal voor het redden van de personen die zich onder het puin bevinden. Tegelijkertijd zal er ook aandacht moeten komen voor psychosociale- en traumazorg voor de nabestaanden en de volwassenen en kinderen die door de ramp zijn geraakt", laat een woordvoerder van de organisatie weten.

Volgens Stichting Vluchteling is het getroffen gebied in Syrië voor hulporganisaties moeilijk toegankelijk vanwege "geweld door gewapende groeperingen".