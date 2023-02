Open VLD heeft “grote bedenkingen” bij plan om belastingcontroleurs luchtdrukgeweer te geven

Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz heeft grote bedenkingen bij het pleidooi van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) om Vlaamse belastingcontroleurs uit te rusten met een luchtdrukgeweer. Volgens Schiltz moet er zeker nagedacht worden over manieren om agressie tegen controleurs te vermijden, maar is bewapening niet de meest verstandige piste. “We moeten van controleurs geen cowboys maken”, stelt Schiltz.

Als het van N-VA-minister Diependaele afhangt, dragen ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een luchtdrukgeweer tijdens controles. Diependaele verwijst naar de toenemende agressie bij controles op onder andere de verkeersbelasting. Volgens Diependaele zouden de ambtenaren bij controles op de weg een luchtdrukgeweer kunnen dragen omdat dat een “afschrikwekkend effect” zou kunnen hebben. Er is officieel toestemming gevraagd aan federaal justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Die zou binnenkort met een antwoord komen.

Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz, een partijgenoot van Van Quickenborne, plaatst alvast grote vraagtekens bij de plannen van Diependaele. “Agressie tegen belastingsinspecteurs en andere ambtenaren is onaanvaardbaar en moet streng bestraft worden. We moeten ook nadenken hoe agressie kan voorkomen worden. Wapens zijn daarvoor niet altijd het beste antwoord. Waar trekken we de grens tussen wie wel en wie niet?”, vraagt Schiltz zich openlijk af.

Volgens de Open VLD’er moet je “zuinig omspringen” met het “monopolie op geweld”. “Ik wil niet in een samenleving terechtkomen waarin een steeds groeiend aantal ambtenaren je in de boeien kan slaan en je van je vrijheid beroven. We moeten van controleurs geen cowboys maken”, aldus nog Schiltz.