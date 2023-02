Stop Alzheimer verzamelt recordbedrag voor wetenschappelijk onderzoek

Stop Alzheimer financiert elk jaar nieuwe onderzoeksprojecten naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. Zo wil men de oorzaken van neurodegeneratieve aandoeningen beter begrijpen en het dagelijks leven van patiënten verbeteren.

“Ondanks de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne geven de Belgen meer dan ooit aan het onderzoek tegen Alzheimer”, vertelt directeur Joost Martens. “Het is bemoedigend dat steeds meer mensen beseffen dat onderzoek de enige manier is om een remedie te vinden tegen deze verwoestende ziekte die wereldwijd miljoenen mensen treft en in België de belangrijkste doodsoorzaak is.”

Naast fundamenteel onderzoek financiert de stichting ook onderzoek om dementie zo vroeg mogelijk op te sporen of projecten die het lot van patiënten verbeteren. Het opgehaalde bedrag zal dit jaar voornamelijk gaan naar een project dat spontane spraak analyseert als diagnostisch instrument voor de ziekte.

Professor Rik Vandenberghe wil met zijn onderzoek aantonen dat de analyse van iemands spontane spraak het mogelijk maakt de ziekte vroegtijdig op te sporen. Om tot een alternatief voor de huidige diagnostische procedure te komen, zullen de professor en zijn team gebruik maken van de meest recente wiskundige methodes voor taal- en spraakanalyse.

“Tegenwoordig moeten patiënten, om de ziekte van Alzheimer vast te stellen, een reeks neuropsychologische tests ondergaan zoals geheugentests en taaltests”, legt Vandenberghe uit. “Dit is een hoeksteen van de diagnose, maar veel patiënten ervaren deze tests als een confrontatie.”

Met ‘Natural Language Processing’ (NLP) kan artificiële intelligentie (AI) taal en spraak analyseren. Door de spraak van de patiënten te analyseren wil professor Vandenberghe de ziekte niet alleen sneller opsporen, maar ook verschillende vormen van dementie onderscheiden. Dat zou door de patiënten als aangenamer ervaren worden dan de huidige onderzoeken.