Grootste staking ooit van Britse verpleegkundigen

In het Verenigd Koninkrijk hebben verpleegkundigen en ambulanciers maandag massaal het werk neergelegd. Ze eisen meer loon.

Ruim 100.000 verplegers en verpleegsters en 10.000 ambulanciers staken maandag. Het gaat om de grootste staking ooit binnen de National Health Service (NHS), het overkoepelende Britse gezondheidssysteem. Ook later deze week volgen nog acties van kinesisten en ambulance- en verplegend personeel.

De vakbonden eisen minstens 10 procent meer loon, in lijn met de inflatie. De regering houdt het op een loonsverhoging van 4,75 procent.

Het Britse gezondheidssysteem kraakt in zijn voegen. Miljoenen mensen staan op de wachtlijst voor routinebehandelingen. Door de stakingacties van deze week alleen al moeten meer dan 55.000 afspraken worden uitgesteld.

Ook ander Brits overheidspersoneel heeft de voorbije weken het werk stilgelegd of is dat nog van plan. Allemaal eisen die hogere weddes, nu het leven zoveel duurder is geworden.