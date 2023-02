Voor de nieuwe plaat van countryster Shania Twain gaat Taylor Swift haar slaap niet laten

“Let’s go girls!” spoorde ze in de late jaren 90 aan met haar grootste hit Man! I Feel Like a Woman. Na enkele decennia met ups-and-downs wil Shania Twain zich nu weer laten gelden. Met Queen of Me lanceert de meest succesvolle vrouwelijke countryster aller tijden – 57 ondertussen - haar eerste nieuwe plaat sinds 2017. Het resultaat verdeelt zelfs de meest loyale fans. Het ene kamp hoort hierin een triomfantelijke return to form, het andere een flauw, al te gepolijst afkooksel van waarvoor Twain ooit stond. Beiden hebben een punt.

In de lijn van de vooruitgestuurde singles Giddy Up! en Waking up Dreaming serveert ze op Queen of Me lichtvoetige dance-pop waarin haar countryroots wel erg ver te zoeken zijn. Hapklaar en onderhoudend klinkt het zeker, maar jongere idolen zoals Taylor Swift gaan hiervoor hun slaap niet laten.(gj)