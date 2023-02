Martha veranderde van energieleverancier. “In plaats van de beloofde besparing betaalden we plots dubbel.” — © Boumediene Belbachir

Genk

Genkenaar Oliva Antonio (74) en zijn vrouw Martha (70) veranderden in maart van energieleverancier. In plaats van de besparing die hen was beloofd, moesten ze ineens dubbel betalen. “We waren plots klant bij twee leveranciers.”