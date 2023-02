Stoffel Vandoorne wordt bij Peugeot invaller voor Le Mans

“Ik ben heel blij om me bij Peugeot te voegen als reserverijder voor het seizoen 2023 in de FIA WEC”, postte Vandoorne. “Het is fantastisch om terug te zijn in de wereld van het uithoudingsracen, waar mijn werk nog niet af was.”

Vandoorne nam in 2021 voor het Britse Jota-team al eens een heel seizoen deel aan het World Endurance Championship (WEC). Hij eindigde er toen als tweede in de LMP2-categorie. In 2019 maakte hij zijn debuut voor het Russische SMP Racing-team met derde plaatsen in de 6 Uur van Spa en de 24 Uur van Le Mans.

De regerende wereldkampioen in de Formule E blijft ook aan de F1 verbonden als reservepiloot voor Aston Martin.

Het WEC start op 11 en 12 maart met een proloog in het Amerikaanse Sebring. Een week later vindt daar ook de 1000 Mijl plaats. De 6 Uur van Spa-Francorchamps staat op 29 april op het programma. (belga)