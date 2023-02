Duo evers wandelt domein methodeschool in Meulenberg binnen

Twee everzwijnen zijn er vrijdag in geslaagd om via de parking aan de zijkant op de speelplaats van methodeschool De Sprankel te geraken. Met vier man sterk wisten medewerkers van het NHC de wilde zwijnen te vangen.

Dat er in de Elzenstraat everzwijnen zaten, was al langer geweten. Daarom werden elke avond alle poorten van het complex gesloten om te voorkomen dat er ‘ s nachts wilde zwijnen op het terrein zouden komen. Maar deze twee evers trokken zich duidelijk niets aan van de nachtklok en doken onverwacht overdag op. Via de parking wandelden ze tot bijna aan de gebouwen. “De kinderen moesten allemaal binnenblijven tot onze mensen de wilde zwijnen hadden gevangen”, vertelt Sil Janssen.

Met netten werden de twee evers in de val gelokt. “Om te voorkomen dat de netten scheurden, moesten de zwijnen overmeesterd worden door onze mannen. En dat tot groot jolijt van de kinderen die met de neus tegen de raam aanhing om de vangactie te volgen.”

Een van de evers werd vrijgelaten. “Het andere dier had een oude pootbreuk die aan het etteren was. Dat dier werd geëuthanaseerd.”

Onbetaalbaar

Na de vangactie kregen de leerlingen op de speelplaats nog wat extra uitleg over wilde zwijnen. Zorgcoördinator Mieke Conings: “Die vangactie was eigenlijk heel leerrijk. De kinderen hebben naderhand heel veel vragen gesteld. Zowel over de everzwijnen als over een job bij het Natuurhulpcentrum.” Op geen enkel moment is er in de school paniek geweest. “We hadden de verzwijnen al gespot voor de speeltijd. Geen enkel kind heeft dus oog in oog gestaan met de wilde dieren.” Als school kunnen ze weinig ondernemen om de everzwijnen van het domein te houden. “Er is wel omheining maar dat houdt de dieren duidelijk niet tegen. Hier in de buurt zijn er tuinen waar ze stroomdraad rond hebben gezet. Maar dat is voor een school onbetaalbaar en ook niet aangewezen. Zoiets doe je niet op een plek waar kinderen samen spelen.”