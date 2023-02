Pas getrouwd: Brent en Keyra in Borgloon

Borgloon

Brent Machiels (22), uit Sint-Truiden

Keyra Delvaux (23), uit Sint-Truiden

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In de rallysport kwamen we elkaar vaak tegen. Na een tijdje zijn we berichtjes beginnen sturen. Tijdens onze eerste afspraak op een wandeling in Nieuwenhoven sloeg de vonk over”, zo klinkt het. (rudc)

