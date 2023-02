David Goffin boekt vooruitgang op nieuwe ATP-ranking, Novak Djokovic blijft leider

De nieuwe ATP-ranking van maandag had voor verschillende Belgische mannen goed nieuws. David Goffin (ATP 40) steeg een plaatsje, ondanks licht puntenverlies, en ook Zizou Bergs (ATP 112, +3) en Joris De Loore (ATP 209, +2) boekten lichte winst. Raphael Collignon zette de grootste stap vooruit. Hij won 33 plaatsen en is nu 235ste.

De 21-jarige Luikenaar toonde zich de voorbije week met een stek in de halve finales van het Challengertoernooi in het Duitse Koblenz. Hij kreeg er zo 34 punten bij. Goffin, Bergs en De Loore waren met de Belgische Davis Cup-ploeg aan de slag in Seoel, waar ze een pijnlijke nederlaag leden tegen Zuid-Korea. Kimmer Coppejans (ATP 219) moest vier plaatsen en zes punten prijsgeven op de nieuwe ranking.

Bovenaan de ranglijst veranderde er helemaal niets. Novak Djokovic veroverde vorige week de eerste plaats dankzij zijn tiende eindoverwinning op de Australian Open. Hij begint aan zijn 375ste week (een record) op kop, voor de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Griek Stefanos Tsitsipas.

ATP-ranking op maandag 6 februari (tussen haakjes de ranking op 30 januari):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 7070 punten

2. (2) Carlos Alcaraz (Spa) 6730

3. (3) Stefanos Tsitsipas (Gri) 6195

4. (4) Casper Ruud (Noo) 5765

5. (5) Andrey Rublev (Rus) 4200

6. (6) Rafael Nadal (Spa) 3815

7. (7) Felix Auger-Aliassime (Can) 3715

8. (8) Taylor Fritz (VSt) 3410

9. (9) Holger Rune (Den) 3046

10. (10) Hubert Hurkacz (Pol) 2995

11. (11) Cameron Norrie (GBr) 2760

12. (12) Daniil Medvedev (Rus) 2750

13. (13) Karen Khachanov (Rus) 2515

14. (15) Frances Tiafoe (VSt) 2305

15. (16) Pablo Carreno Busta (Spa) 2285

16. (14) Alexander Zverev (Dui) 2275

17. (17) Jannik Sinner (Ita) 2195

18. (18) Lorenzo Musetti (Ita) 1900

19. (19) Tommy Paul (VSt) 1835

20. (20) Nick Kyrgios (Aus) 1825

...

40. (41) David Goffin 965

112. (115) Zizou Bergs 463

209. (211) Joris De Loore 264

219. (215) Kimmer Coppejans 250

235. (268) Raphael Collignon 233

249. (248) Michael Geerts 224

263. (264) Gauthier Onclin 211 (belga)