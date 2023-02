Huilende Gert Verheyen over het weggaan bij zijn vrouw en kinderen: “Schuldgevoel voor altijd”

Ella Leyers heeft in Over de oceaan voor Gert Verheyen een podcast gemaakt met zijn drie kinderen. De zoons hebben het onder andere over hun thuissituatie met gescheiden ouders, want twintig jaar geleden verliet Gert zijn gezin. “Ik had ze alle drie op bed gezet om het hen te zeggen, dat weet ik nog goed”, vertelt hij met een krop in de keel. “Als je zelf bent weggegaan bij vrouw en kinderen is dat een schuldgevoel dat je voor altijd meedraagt.”