EU-ambassadeur mag niet in peperdure villa in miljoenenwijk gaan wonen

De Europese lidstaten hebben besloten dat EU-ambassadeur Pedro Serrano de Haro op zoek moet naar een nieuw pand om in de wonen. Het aanvankelijke pand dat hij voor ogen had, is namelijk veel te duur, zelfs voor een topdiplomaat.

Te duur, het is maar een understatement. Want de dienst van de EU-buitenlandchef Josep Borrell had niet de minste straat op het oog: Upper Cheyene Row of Miljonairs Row. Een straat met chique huizen en dus ook torenhoge huurprijzen. De residentie heeft een omvang 645 vierkante meter, de huur die bedraagt maar liefst 1 miljoen euro per jaar. Voor geld woon je wel tussen beroemde buren als stofzuigermiljardair James Dyson en zanger Bryan Adams.

Maar de EU-lidstaten vinden zo’n extravagant pand helemaal niet nodig, bovendien vinden ze het veel te prijzig. Vertegenwoordigers van de 27 landen hebben daarom recent een streep gezet door het vastgoedavontuur, zo bevestigen bronnen aan De Telegraaf na berichtgeving door Politico.

De Spaanse diplomaat Serrano de Haro, de voormalige rechterhand van landgenoot Borrell, woont nu nog in een huurhuis van 175 m2.

Diplomatieke rel

Deze woning stamt nog uit de tijd dat Brussel nog een ’permanente vertegenwoordiger’ in Londen had wonen. Maar na Brexit heet de hoogste EU-diplomaat in Londen ’ambassadeur’ en er is opeens “onvoldoende plek voor het organiseren van evenementen.”

Aanvankelijk weigerde de Brexit-Britten de EU-post te erkennen als ambassade. De EU is immers geen land, maar een internationale organisatie, zo vond Londen. Na een kortstondige diplomatieke rel kwam er uiteindelijk toch een ’ambassadeur’.

Het is overigens de tweede keer in nog geen jaar tijd dat de lidstaten een woning voor de EU-buitenlanddienst afkeuren vanwege de hoge kosten. Voor de zomer ging de koop van een herenhuis voor de EU-vertegenwoordiger bij de VN in New York niet door. Het beoogde onderkomen in de chique wijk Upper East Side had dan ook een prijskaartje van 20 miljoen dollar.