Zo zwaar was de aardbeving in Turkije: kinderen van onder puin gehaald, gebouwen storten ook nu nog in

De aardbeving in het zuiden van Turkije in de nacht van zondag op maandag was zwaar. Met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter is de ravage groot en het dodenaantal hoog. Volgens de recentste cijfers zijn er nu al meer dan 500 doden en zeker 2.000 gewonden geteld. Honderden mensen liggen nog onder het puin.