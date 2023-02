Zowat 200 Belgen geregistreerd in door aardbeving getroffen regio’s, geen informatie over Belgische slachtoffers

Zowat 200 Belgen zijn bij de FOD Buitenlandse Zaken geregistreerd in de Turkse grensregio die zondag werd getroffen door een zware aardbeving, een achttal personen heeft aangegeven dat ze momenteel op reis zijn in de regio. Er is echter geen info over mogelijke Belgische slachtoffers.

De FOD Buitenlandse Zaken staat via zijn posten in Turkije en Syrië permanent in contact met de lokale autoriteiten, klinkt het. De Belgische ambassade in Ankara tracht maandagochtend alle Belgen in de regio te contacteren om zich te vergewissen van hun toestand. Aan alle niet-geregistreerde Belgen die zich in de regio bevinden wordt ook gevraagd om zich te melden.