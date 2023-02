Politie controleert deze week extra op beveiligingsmiddelen in verkeer in provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen houden de federale politie en bijna alle lokale politiezones deze week een gezamenlijke controleactie rond beveiligingsmiddelen in het verkeer. Onder meer het (correct) gebruik van de veiligheidsgordel, kinderzitjes, helm en beschermende motorkleding zal worden gecontroleerd.

De politie wijst erop dat het dragen van de veiligheidsgordel in een voertuig verplicht is voor alle inzittenden, op enkele uitzonderingen na, en het risico op ernstige letsels bij een ongeval fors vermindert. Een airbag is ook enkel veilig en effectief in combinatie met de gordel, klinkt het.

Voor het kinderzitje geldt dan weer dat kinderen die jonger zijn dan 18 én kleiner dan 1,35 meter erin vervoerd dienen te worden. Op basis van eerdere controles stelt de politie echter dat zowat 3 op de 4 kinderen niet volledig correct in zo’n zitje vastgeklikt zit. Nochtans zorgt ook dat beveiligingssysteem voor een veel kleiner ricico op zware verwondingen bij een ongeval.

De politie zal ook het dragen van een helm door bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor en van bromfietsen controleren, net als door bestuurders van speed pedelecs. Die laatsten mogen ook kiezen voor een fietshelm. Tot slot stipt de politie aan dat bestuurders en passagiers van motorfietsen daarnaast ook een jas met lange mouwen, een lange broek of overall, handschoenen, én laarzen of bottines die de enkels beschermen moeten dragen. Ook daarop zal van 6 tot en met 10 februari worden gecontroleerd.