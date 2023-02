Siska Schoeters na uit de context getrokken quote over ex Tomas De Soete: “Ik schaamde mij”

Eind 2021 kondigden Siska Schoeters en Tomas De Soete aan dat ze na een relatie van 14 jaar uit elkaar zouden gaan. In een podcast enkele maanden geleden had de radiopresentatrice het openhartig over die breuk en hoe ze daarmee om ging. Maar bij enkele artikels daarover werd een quote van haar uit de context getrokken. “Ik vond dat oprecht héél erg”, vertelde ze bij Jan Jaap op zondag. “Toen ik het las, schaamde ik mij.”