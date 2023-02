Belgian Cat Kyara Linskens schittert in Franse competitie

Verschillende Belgian Cats blijven hoge toppen scheren in hoog aangeschreven Europese competities. Kyara Linskens doet dat in de Franse LFB en leidde BLMA Montpellier, met collega Cat Julie Vanloo als ploegmaat, naar de winst. De competitie bij de dames ligt in Europa de komende week stil. De laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden worden immers betwist. De Belgian Cats gaan deze week in Duitsland en Noord-Macedonië op zoek naar een vierde opeenvolgende EK.

Kyara Linskens blijft schitteren in de Franse LFB. De 26-jarige en 1m91 grote center tekende voor 20 punten (8 op 9 shots), plukte 2 rebounds en gaf 1 assist en won met BLMA Montpellier met 80-52 van Angers. Julie Vanloo was goed voor 2 punten, 3 rebounds en 5 assists. BLMA Montpellier staat met 9 op 12 derde in de LFB. Hind Ben Abdelkader (13 punten, 3 rebounds, 1 assist) verloor met Villeneuve D’Ascq met 90-85 van ASVEL Lyon. Bij ASVEL geen Julie Allemand. Zij is in volle revalidatie van een hamstringblessure en mist deze week de twee EK-kwalificatiewedstrijden bij de Belgian Cats.

In de Italiaanse Serie A1 won Antonia Delaere (7 punten, 3 rebounds, 1 assist) met Venetië met 50-78 van Brixia. Met 16 op 19 staat Venetië op de derde plaats. In de Spaanse Lega Femenina was er knappe winst voor de tweelingzussen Billie (4 punten, 6 rebounds, 2 assists) en Becky Massey (3 punten, 2 rebounds): Cran Canaria-Estudiantes Madrid 63-68. Elise Ramette (6 punten, 1 rebound, 6 assists) zegevierde met Cadi La Seu met 85-54 van Tenerife. Serena-Lynn Geldof (4 punten, 2 rebounds) verloor dan weer met Zaragoza van Girona: 72-69.