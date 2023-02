Treinverkeer blijft ontregeld door actie van treinbegeleiders in Luikse

Het treinverkeer blijft maandagochtend ontregeld door een reactie van spoorwegpersoneel in het Luikse op een geval van agressie zondagochtend tegen een treinbegeleidster. Tot omstreeks 07.15 uur zijn enkele tientallen treinen geheel of gedeeltelijk uitgevallen, zo bevestigde een woordvoerder van de spoorwegmaatschappij.

De NMBS zet vervangende bussen in en ook het TEC-busnetwerk in Luik stelt haar diensten open voor NMBS-vervoerbewijzen. De NMBS is in dialoog met de treinbegeleiders, luidt het verder.

De beweging vooral wordt gevolgd in het Luikse, in de stelplaatsen Luik en Welkenraedt, maar heeft een impact op het treinverkeer in het hele land. “De mobilisatie heeft plaats in Luik, maar de treinbegeleiders rijden bijvoorbeeld van Eupen naar Oostende, van Welkenraedt naar Kortrijk of Brussel. Er zal dus effect zijn in meerdere steden van het land, de Waalse spooras en Antwerpen”, aldus de woordvoerster.

Ze adviseert reizigers om de real-time informatie op de reisplanner te volgen en te luisteren naar de mededelingen in het station om te checken of de treinen rijden.

Een treinbegeleidster werd zondag om 8.00 uur met een mes bedreigd bij het controleren van vervoersbewijzen. Ze werd niet gewond. De dader, die samen met twee andere mensen was, is door de politie opgepakt. De NMBS kondigde aan een klacht te zullen indienen en zich burgerlijke partij te stellen.