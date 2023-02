OPROEP. Ben jij momenteel in het zwaar getroffen Turkije of Syrië?

Turkije

Bij een zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije zijn zondagnacht honderden slachtoffers gevallen, in Turkije maar ook in buurland Syrië. Ben jij momenteel in Turkije, Syrië of een van de andere getroffen landen? Heb jij de aardbeving meegemaakt of heb je familie of vrienden die er verblijven? Laat het ons weten.