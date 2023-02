Harry Kane in de wolken na recordgoal voor Tottenham: “Een magisch moment op een speciale avond”

Harry Kane (29) kroonde zich dit weekend tot topscorer aller tijden van Tottenham. Het winnende doelpunt in de 1-0-zege tegen Manchester City was zijn 267ste doelpunt in loondienst van de Spurs. Coach Antonio Conte kon er niet bij zijn omdat hij herstelt van een galblaasoperatie, maar was er snel bij om Kane telefonisch te feliciteren. “Je maakt me trots.”

De gedachten van Harry Kane gingen zondag even terug naar eind 2011, toen hij in een Europese wedstrijd tegen Shamrock Rovers in Dublin zijn eerste doelpunt voor Tottenham Hotspur maakte. Ondanks een 4-0-overwinning werden de Spurs toen uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League.

De spits vierde ruim elf jaar later zijn 267ste treffer voor Tottenham, waarmee hij zich nu de topscorer aller tijden van de Engelse voetbalclub mag noemen. “Het gaat allemaal zo snel”, zei de 29-jarige Kane, die de Spurs met zijn doelpunt een overwinning op Manchester City bezorgde (1-0). “Mijn eerste goal ooit voor Tottenham was tegen Shamrock Rovers. Lang, lang geleden, in een uitwedstrijd. En nu sta ik op 267 goals. Als je ziet welke grote spelers allemaal bij deze club hebben gespeeld en dat ik nu Jimmy Greaves overtref, een van de beste spelers ooit, dan voel ik me enorm dankbaar. Een droom komt uit. Dit was een magisch moment op een speciale avond.”

Het 267ste doelpunt van Kane voor Tottenham Hotspur betekende ook zijn 200ste treffer in de Premier League. Alleen Alan Shearer (260) en Wayne Rooney (208) hebben vaker gescoord in de Engelse topcompetitie. “Ik voel me goed, ik wil nog veel vaker scoren”, aldus Kane. “We gaan zien of ik het record van Alan ook kan verbeteren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens het WK eind vorig jaar in Qatar evenaarde Kane Rooney al als topscorer aller tijden in de nationale ploeg van Engeland, met beiden 53 doelpunten. Het is een kwestie van tijd tot Kane ook dat record alleen op zijn naam krijgt.