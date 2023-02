Na exit Dries Van Langenhove: dit is de impact op hemzelf, Vlaams Belang en de mogelijke regeringsdeelname van de partij

Exit Dries Van Langenhove. Hoe je het ook draait of keert, het vertrek van de meeste gecontesteerde politicus uit de Kamer zal zijn gevolgen hebben voor de politiek. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken houdt hem dicht genoeg om er geen concurrent van te maken, maar wil hem ook ver genoeg om zijn kansen op een regeringsdeelname na 2024 gaaf te houden. Of dat zal lukken, is een andere vraag.