Schoolboekenuitgever Van In steekt islamlessen in eigentijds jasje

Schoolboekenuitgever Van In brengt komend schooljaar een nieuwe methode islamitische godsdienst uit voor het eerste en derde middelbaar. Het gaat om een leerwerkboek aangevuld met digitaal werkmateriaal.

Volgens Van In gaat het om de eerste eigentijdse Vlaamse methode islamitische godsdienst. Nochtans zit het aantal leerlingen dat het vak volgt al langer in de lift. Vorig schooljaar ging het om meer dan 34.000 leerlingen in ongeveer 380 middelbare scholen. De zowat 450 leerkrachten moeten zich volgens de uitgever vaak behelpen met verouderd lesmateriaal, “dat weinig aansluit bij de leefwereld van de jongeren”.

Het leerwerkboek bestaat uit 160 pagina’s en digitale lesuitbreidingen en oefeningen. Vier auteurs, onder wie coördinator Mohamed El Fadili, lector islamitische godsdienst aan de lerarenopleiding van de Thomas More-hogeschool, werkten er twee jaar aan. De methode kreeg de titel ‘Sira’, de benaming voor de biografie van de profeet Mohammed.

Volgens Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur islam bij de Vlaamse onderwijsinspectie, “zal de kwaliteit van het islamonderwijs hiermee zeker verbeteren”. Hij gaf al feedback op een proefhoofdstuk. “De methode is geschreven door docenten die opgegroeid zijn in Vlaanderen, die de Vlaamse taal en cultuur beheersen, en die de actualiteit en de maatschappij kennen. Docenten die hier jong geweest zijn en dus ook de taal spreken van de jongeren. Deze docenten interpreteren de islam en vertalen deze naar de moderne maatschappij van vandaag. En dat in combinatie met de expertise van een professionele uitgever op het vlak van methodologie.”

‘Sira’ is vanaf komend schooljaar beschikbaar. Van In werkt ook aan versies voor het tweede en vierde middelbaar die vanaf 2024-2025 op de lessenaars zouden liggen.