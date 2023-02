1 op 5 cliënten daagt niet op bij afspraak in Centrum Geestelijke Gezondheid

Ongeveer 1 op de 5 mensen die een afspraak hebben bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) komt niet opdagen of zegt zijn afspraak te laat af. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Vera Jans heeft opgevraagd. “Als iemand zomaar niet komt opdagen of niet tijdig de afspraak annuleert, zorgt dat er eigenlijk voor dat iemand anders niét geholpen kan worden. Dat moet echt vermeden worden”, zegt Jans.

Vlaanderen en Brussel tellen 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) waar iedereen met psychische problemen terechtkan. In 2021 vonden 354.769 consultaties plaats. Standaard kost een consultatie bij een CGG 11 euro. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming door de mutualiteit betalen slechts 4 euro per consultatie.

Maar ondanks de lage kostprijs en de soms lange wachttijd voor een gesprek, vielen in 2021 toch meer dan 76.000 afspraken in het water. Bij 32.697 van deze consultaties bleven mensen onaangekondigd weg. Het merendeel, namelijk 45.570 afspraken, annuleerde de afspraak, maar niet op tijd. Dat betekent dat 20 procent van het aantal gemaakte afspraken wordt afgezegd zonder dat er tijd is om iemand anders verder te helpen.

“Dat is uitermate jammer”, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans, “want de nood aan psychologische hulpverlening is bijzonder groot en niet iedereen kan een privé psycholoog betalen”. “Als iemand zomaar niet komt opdagen of niet tijdig de afspraak annuleert, neemt die de plaats in van iemand die wel geholpen kon worden. Ik vind dat er meer ingezet moet worden op het terugdringen van het aantal niet-opdagers”, zegt Jans.

Volgens Jans gaat het vaak om een klein percentage van systematisch afwezigen dat verantwoordelijk is voor een groot percentage lege afspraken. “We moeten ons uiterste best doen om ook deze mensen te bereiken. Toch moet duidelijk zijn dat systematisch afzeggen zonder geldige reden kan leiden tot een boete. Ik merk hierin grote verschillen tussen de centra, de één doet het wel en de ander is erg voorzichtig in het opleggen van sancties. Ik vraag aan minister Crevits om met de verschillende Centra voor Geestelijke Gezondheid tot één gedragen afspraak te komen. Zo is het duidelijk wat de gevolgen zijn voor iemand die blijft afhaken”, aldus de CD&V-politica.