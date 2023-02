Omgeving van ontspoorde trein in VS ontruimd: “Mogelijk enorme explosie”

In een bericht dat hij deelt op Twitter legt DeWine zondagavond (lokale tijd) uit dat de temperatuur in de gestrande trein de afgelopen uren snel is opgelopen, en er nu kans bestaat dat de tankwagons ontploffen. Daarbij kunnen scherven en schroot tot op een mijl afstand in de rondte vliegen.

De goederentrein ontspoorde vrijdagavond in het dorp East Palestine, dat aan de grens met Pennsylvania ligt, op zo’n 50 kilometer ten noordwesten van Pittsburgh. Daarbij ontstond een enorme brand en lekte er vinylchloride. Omdat de trein tien tankwagons met chemicaliën vervoerde, werd omwonenden gevraagd te evacueren. Volgens DeWine hebben zo’n vijfhonderd mensen dat tot nu toe geweigerd. In zijn bericht van zondagavond laat de gouverneur weten dat de plaatselijke politiechef heeft bepaald dat mensen die kinderen in huis hebben en weigeren te evacueren, gearresteerd kunnen worden.